MotoGP | GP Austin Sprint Race, vince Martin, Bagnaia e Bastianini a podio: gli highlights [VIDEO]
Ritorno alla vittoria in una Sprint Race per lo spagnolo dell'Aprilia, caduta per Marquez e Di Giannantonio
Highlights Sprint Race GP Stati Uniti – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.
A vincere Jorge Martin (Aprilia Factory) che all’ultimo giro ha sferrato l’attacco decisivo su Pecco Bagnaia (Ducati Factory), sino a lì sempre in testa. Terzo al traguardo Pedro Acosta (KTM), poi penalizzato per la pressione irregolare degli pneumatici. Sul terzo gradino del podio “sale” quindi Enea Bastianini (KTM Tech3).
A terra nel corso del primo giro Marc Marquez (Ducati Factory) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Factory VR46 Racing Team), con quest’ultimo rimasto l’incolpevolmente coinvolto dalla scivolata del nove volte iridato. caduta anche per Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) mentre si trovava in seconda posizione.
La caduta del “Bez” e la contemporanea vittoria di Martin “regalano” la leadership del Campionato all’iridato 2024 della Top Class.
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