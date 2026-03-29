MotoGP | GP Austin Sprint Race, Bezzecchi: “Peccato per la caduta”

Una caduta come quella di Marco Bezzecchi nella Sprint di Austin pesa sempre più del semplice zero in classifica. Pesa perché arriva in un momento in cui il pilota Aprilia è molto veloce, ma arriva un altro zero dopo quello della Sprint thailandese di Buriram.

Pesa perché stava rimontando con decisione ed era secondo e alla “caccia” di Pecco Bagnaia e anche perché l’errore è arrivato nel momento in cui serviva lucidità, proprio quando la foga di chiudere il gap con il pilota della Ducati ha preso il sopravvento sulla pazienza.

Bezzecchi lo ha ammesso con grande onestà: ha esagerato in staccata, ha anticipato un ingresso che richiedeva più calma, e la moto lo ha tradito nel modo più classico quando si forza oltre il limite. La scomposta in frenata, il tentativo di raddrizzare la situazione, la caduta inevitabile. Un episodio che racconta perfettamente la linea sottile tra aggressività e gestione, quella che in MotoGP decide spesso tra un podio e la ghiaia.

La Sprint è stata una lezione dura, ma utile: ha mostrato dove intervenire, cosa evitare e quali punti della pista richiedono un approccio più ragionato. Bezzecchi non si nasconde, non cerca scuse e non si abbatte. Sa che la velocità c’è, sa che il weekend non è compromesso e sa che la gara della domenica è lunga, fisica e piena di opportunità.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“Peccato per la caduta, ho fatto un errore che non dovevo fare, perchè avevo esagerato un pochino in staccata. Venivo su forte, bisognava essere più pazienti, invece ho fatto questo errore. Speriamo di rifarci domani. Ho staccato un pò dopo rispetto al giro prima, mi si è scomposta la moto, ho cercato comunque di metterla dentro e non ci sono stato. Dobbiamo migliorare tanto, ma in questo momento bisogna solo pensare a domani e a recuperare il weekend. Siamo veloci, parto abbastanza avanti e cercheremo di fare una bella gara. La gomma media va molto bene, ma bisognerà sistemarsi ancora un pò perchè le condizioni della pista sono migliorate. La media l’ho provata e mi è piaciuta. Domani sarà una gara tosta e molto lunga e cercheremo di fare il massimo.”

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