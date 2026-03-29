SBK | Gp Portimão Superpole Race: vittoria per Bulega, secondo Lecuona e altra doppietta Ducati in Superpole Race

Portimão: stesso podio di Gara 1 anche in Superpole Race, dominata dalle Ducati Aruba.it e da uno strepitoso Nicolò Bulega che non molla il primo posto. Bene anche Iker Lecuona che conferma la doppietta di ieri con il secondo posto, battendo l’idolo di casa Miguel Oliveira, già a podio ieri con la potente BMW. Nei soli dieci giri della corsa sprint, le prime cinque posizioni non sono cambiate, quarto è giunto infatti Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), ancora una volta davanti al fratello Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e a Yari Montella (Barni Spark Racing Team), sesto.

Settimo posto per lo spagnolo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che aprirà la terza fila della seconda manche davanti ad Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team). Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), si classifica decimo dopo un’estenuante lotta contro l’ex campione del mondo e i suoi dolori al braccio destro, mentre Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), risale la china e batte Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), in evidente difficoltà rispetto al compagno di scuderia.

Tredicesimo Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing), che precede Garrett Gerloff, meno performante di sabato, che si accontenta del quattordicesimo posto. Ancora il debuttante Alberto Surra in quindicesima posizione, che si lascia alle spalle Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e il gruppetto degli ultimi capitanato da Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Jonathan Rea (Honda HRC), Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Mattia Rato di Motoxracing, ultimo.

Non sono arrivati in fondo Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), caduto al quinto giro e Somkiat Chantra con l’altra Honda, anch’egli scivolato al settimo passaggio.

Superbike Gp Portimão Superpole Race results & Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

7. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha)

8. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

9. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

Gli orari della Superbike 2026 a Portimão

RACE 1 15:30 16:30