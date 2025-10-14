MotoGP

MotoGP | GP Australia, Bezzecchi: “Darò il massimo”

Il pilota dell'Aprilia è reduce dal weekend dai due volti di Mandalika

di Alessio Brunori14 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Australia, Bezzecchi: “Darò il massimo”MotoGP | GP Australia, Bezzecchi: “Darò il massimo”

GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi arriva in Australia dopo un weekend vissuto tra alti e bassi in Indonesia.

Sabato pole position e vittoria Sprint, mentre domenica il tamponamento che ha mandato Marc Marquez all’ospedale con la frattura della scapola destra per il nove volte iridato.

Ora arriva Phillip Island, 19esimo appuntamento della MotoGP 2025 e il pilota riminese vorrà riscattare la caduta di Mandalika.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Sono felice di tornare in Australia, la voglia di continuare a fare bene è tanta. Darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika.”

3.4/5 - (17 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00108motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00045motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00079motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00003motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00075motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00061motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00029motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00054motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00128motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00036motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00134motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00069

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news