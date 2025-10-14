MotoGP | GP Australia, Bezzecchi: “Darò il massimo”
Il pilota dell'Aprilia è reduce dal weekend dai due volti di Mandalika
di Alessio Brunori14 Ottobre, 2025
GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi arriva in Australia dopo un weekend vissuto tra alti e bassi in Indonesia.
Sabato pole position e vittoria Sprint, mentre domenica il tamponamento che ha mandato Marc Marquez all’ospedale con la frattura della scapola destra per il nove volte iridato.
Ora arriva Phillip Island, 19esimo appuntamento della MotoGP 2025 e il pilota riminese vorrà riscattare la caduta di Mandalika.
Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Australia Phillip Island MotoGP 2025
“Sono felice di tornare in Australia, la voglia di continuare a fare bene è tanta. Darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika.”
