SBK | Somkiat Chantra e Jake Dixon in Honda HRC

Il thailandese e il britannico lasciano il Motomondiale per approdare nelle derivate di serie

di Alessio Brunori30 Settembre, 2025
Superbike 2026 – Somkiat Chantra e Jake Dixon lasciano il Motomondiale per approdare in Superbike. Il rookie MotoGP e il pilota Moto2 correranno con la Honda HRC.

Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è stata la casa giapponese, che cambia del tutto la line-up del Mondiale delle derivate di serie.

Via Xavi Vierge e Iker Lekuona, entrano l’attuale pilota Honda LCR MotoGP e l’attuale rider Marc VDS Racing Team Moto2. Ecco cosa ha detto il Direttore Generale HRC Taichi Honda.

Dichiarazioni Taichi Honda Direttore Generale HRC Ingaggio Somkiat Chantra e Jake Dixon

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Somkiat Chantra e Jake Dixon come piloti ufficiali Honda HRC WorldSBK Team a partire dal 2026. Chantra, il primo pilota thailandese a vincere in Moto2 e a correre in MotoGP, compie ora un nuovo importante passo all’interno della famiglia Honda, prolungando la sua carriera ai massimi livelli internazionali come primo pilota thailandese a competere a tempo pieno nel Campionato Mondiale Superbike come pilota ufficiale. Dixon, più volte vincitore in Moto2, ha sempre dimostrato la velocità e la determinazione necessarie per avere successo in un campionato competitivo come il WorldSBK. Insieme, il loro talento, la loro esperienza e il loro spirito di gara saranno risorse preziose mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione nella serie. Rimaniamo pienamente impegnati nel progetto WorldSBK, con un obiettivo chiaro: riportare Honda ai vertici del campionato.”

