MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Italia 2026 al Mugello

MotoGP Gp d’Italia 2026 – Le magiche colline del Mugello ospiteranno questo weekend la settima tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio d’Italia.

Come di consueto il settimo appuntamento stagionale (in programma domenica 31 maggio), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

Dopo la grande paura Di Barcellona, dove in due distinti incidenti Alex Marquez e Johann Zarco hanno rischiato grosso, cavandosela con qualche frattura (saranno comunque entrambi assenti, ndr) i tifosi italiani sono pronti a fare il tifo per i loro beniamini e per Ducati ed Aprilia.

Grande euforia in casa VR46 Racing Team dopo la vittoria di Fabio Di Giannantonio al Montmelò di Barcellona. Il pilota romano dopo la seconda vittoria in MotoGP vorrà essere protagonista anche nel Gran Premio di casa e proverà a farsi un altro regalo.

Il #49 della Ducati dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dei piloti Aprilia, che non hanno brillato in terra catalana. Marco Bezzecchi nonostante un performance non all’altezza delle gare precedenti ha lasciato Barcellona con un +15 su team-mate Jorge Martin, che lo segue in classifica e davanti al proprio pubblico proverà a tornare grande protagonista. Il “Bez” non è mai salito sul podio al Mugello e proverà ad invertire la rotta in un’annata iniziata alla grande.

In casa Ducati Pecco Bagnaia cerca la prima vittoria con la Desmosedici GP 26. Il tre volte iridato ha vinto dul circuito toscano dal 2022 al 2024, ma si è classificato solo quarto al traguardo nel 2025. Gli altri italiani Luca Marini (Honda HRC Castrol), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) cercheranno di sfruttare il “boost” che da il correre davanti ai propri tifosi.

Punto interrogativo per quanto riguarda Marc Marquez, che potrebbe tornare in sella dopo il brutto incidente di Le Mans. Il nove volte iridato ha lavorato duramente per tornare in pista ma il suo rientro non è ancora certo.

In casa KTM il punto di riferimento continua ad essere Pedro Acosta, con il pilota del Team Factory sempre alla ricerca della prima vittoria domenicale. Sta faticando più del previsto Brad Binder, mentre Maverick Vinales dopo il rientro in pista di Barcellona proverà a competere per posizioni di vertice.

Le case giapponesi meritano sempre un discorso a parte. La Honda sembra essere più competitiva della Yamaha e solo la penalità di 16 secondi per la regola sulla pressione delle gomme ha tolto a Joan Mir un bellissimo podio.

I piloti Yamaha stanno soffrendo la mancanza di competitività della YZR-M1 V4 e il solo Fabio Quartararo a sprazzi ha dimostrato di non essersi dimenticato di come si guida. Alex Rins, il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu e il più esperto team-mate Jack Miller sono stati quasi sempre nelle retrovie.

Meteo Gp Mugello

Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, soleggiato sabato e domenica.

Info Gp Mugello

Il circuito italiano misura 5,2 Km e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale misura 1142 m, uno dei più lunghi della stagione; Il Gran Premio del Mugello è ormai diventato tappa immancabile del Motomondiale, e una delle piste più amate da piloti e spettatori. Entrato nel calendario nel 1976 in alternanza con Imola e Monza, nel 1991 è diventato sede stabile del Gran Premio d’Italia. Il re incontrastato del circuito del Mugello è Valentino Rossi. Qui il 9 volte iridato ha trionfato 7 volte. Alle spalle dell’italiano, Mick Doohan e Jorge Lorenzo con 6 vittorie. Lo scorso anno a vincere è stato Marc Marquez che si era aggiudicato sia la Sprint Race che la gara domenicale.

Orari Gp Italia Mugello MotoGP 2026

Venerdì 29 maggio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 30 maggio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (11 giri)

Domenica 31 maggio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (23 giri)

Dove vedere il Gp d’Italia Mugello

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e tutte e tre gare della domenica.

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