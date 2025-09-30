MotoGP | GP Indonesia: livrea speciale per il VR46 Racing Team

MotoGP GP Indonesia Ducati VR46 Racing Team – Livrea speciale nella gara di casa in Indonesia per il MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio correranno con le loro Ducati Desmosedici con il rosso della bandiera indonesiana al posto del solito “giallo”, come potere vedere nella foto.

Con la presenza del Team Owner e 9 volte Campione del Mondo Valentino Rossi, Werry Prayogi, President Director di PT Pertamina Lubricants, i piloti Franco Morbidelli e Fabio Di Giannanotonio hanno tolto i veli alle moto speciali che sfrecceranno al Mandalika International Circuit il prossimo fine settimana.

L’idea e la realizzazione sono frutto della creatività di Aldo Drudi – Drudi Performance, che ha voluto unire i colori del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e lo spirito indonesiano. Il giallo fluo, che rende le moto del Team di Tavullia così uniche, si mischia ai colori dell’Indonesia, il bianco e il rosso. Inoltre, è raffigurata anche la trama del Pertamina Mandalika International Circuit, dove la MotoGP correrà questo weekend.

5/5 - (15 votes)