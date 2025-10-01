MotoGP | GP Indonesia, Quartararo: “Possiamo fare bene”

GP Indonesia Mandalika Yamaha MotoGP 2025 – E’ un Fabio Quartararo che pensa positivo quello che parla prima del weekend indonesiano di Mandalika, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota della Yamaha, iridato 2021 della Top Class, pensa che il circuito indonesiano possa adattarsi meglio alla YZR-M1 rispetto a Motegi e in passato ha ottenuto un secondo posto nel 2022 e un terzo posto nel 2023.

Dopo un incontro con i fan a Taiwan dopo il GP del Giappone, il francese spera di ottenere un buon risultato davanti ai fans indonesiani.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Mi sono divertito molto a Taiwan e mi sento pronto per tornare al lavoro. Penso che l’Indonesia potrebbe essere una buona pista per noi. Lo scorso fine settimana a Motegi, abbiamo avuto una mancanza di grip, quindi è stato difficile lottare. Vediamo come sarà a Mandalika, dove guideremo con una gomma diversa. Penso che l’Indonesia potrebbe essere una pista dove potremmo ottenere risultati positivi. Non mi piace fare grandi discorsi prima di un weekend di GP, ma penso che qui possiamo fare delle buone qualifiche e delle belle gare. Non sono sicuro dei possibili risultati, ma se dovessi scegliere una pista dove possiamo fare delle gare divertenti, è questa.”

