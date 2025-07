MotoGP | Gp Germania Prove: Di Giannantonio da record, seguono i fratelli Marquez

MotoGP Gp Germania Prove – Fabio Di Giannantonio sfruttando la doppia gomma soft ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Sachsenring, tracciato che ospita il Gran Premio di Germania, giro di boa e undicesima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota romano del VR46 Racing Team, ha fatto segnare il nuovo record della pista tedesca, 1:19.071 che abbassa di molto il precedente record che apparteneva a Jorge Martin, che lo scorso anno aveva girato in 1:19.423.

New all time lap record ☑️

P1 in Practice ☑️ What a ride by @fabiodiggia49 today 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/4rHhBmK54g — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2025

Alle spalle del #49 della Ducati hanno chiuso i fratelli Marquez, con Alex (reduce dall’operazione alla mano sinistra, ndr) che ha terminato il turno in seconda posizione a 0.337s dalla vetta, davanti a Marc, che sul passo rimane comunque il grande favorito.

Quarto tempo per Fabio Quartararo, che con un gran giro porta la Yamaha vicino alle vetta. “El Diablo” che ha preceduto la KTM Factory di Pedro Acosta, ha dimostrato ancora una volta che nella guida ha pochi rivali, ma la moto, soprattutto in gara non lo assiste. La casa dei Tre Diapason punta molto sul nuovo motore V4 che potrebbe debuttare prima della fine della stagione.

Alle spalle dell’iridato 2021 della Top Class e del pilota KTM troviamo Franco Morbidelli, che ha utilizzato la stessa tattica del team-mate Di Giannantonio. Anche l’italo-brasiliano ha utilizzato una doppia gomma soft a fine sessione portando la sua Ducati GP 24 davanti all’Aprilia RS-GP di Marco Bezzecchi, quest’ultimo scivolato ad inizio sessione senza conseguenze.

Accedono direttamente alla Q2 anche Jack Miller con la Yamaha Pramac, Pecco Bagnaia in sella alla Ducati Factory e Brad Binder, KTM Factory. Bagnaia così come già fatto nelle FP1 ha alternato due moto, una con il telaio standard e una con un telaio che era stato scartato nei test invernali. Per Bagnaia anche un serbatoio differente, sempre alla ricerca del feeling all’avantreno.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1: Maverick Vinales (KTM Tech3), 11esimo, Johann Zarco (Honda LCR), 12esimo, il rookie Aprilia Trackhouse Ai Ogura, 13esimo, il team-mate di quest’ultimo Raul Fernandez, 14esimo, Joan Mir (Honda Factory), 15esimo, il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, due volte a terra senza conseguenze, 16esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) 17esimo, il rientrante Luca Marini (Honda Factory) 18esimo, Alex Rins(Yamaha Factory) 19esimo e il tester Aprilia, Lorenzo Savadori. 20esimo.

Assente come scritto ieri Enea Bastianini (KTM Tech3), in ospedale a causa di un forte attacco di appendicite.

