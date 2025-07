MotoGP | Enea Bastianini salta il GP di Germania

GP Germania KTM Tech3 MotoGP 2025 – Brutta tegola per Enea Bastianini, che sarà costretto a saltare il Gran Premio di Germania a causa di un’attacco di appendicite.

Il pilota riminese è ora ricoverato in ospedale e in cura per evitare un intervento chirurgico, con aggiornamenti previsti per venerdì mattina, 11 luglio.

Il pilota del Team KTM Tech3 ha un’infiammazione acuta dell’appendice con febbre alta da inizio settimana e questo dapprima non gli ha permesso di viaggiare verso il Sachsenring e visto il persistente dolore e la febbre, è stato poi ricoverato in ospedale.

