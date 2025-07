Moto2 | Gp Germania Prove: Vietti da record, Arbolino in Q2

Moto2 GP Germania Prove – Un redivivo Celestino Vietti ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania classe Moto2, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Sachsenring.

Il pilota del Folladore SpeedRS Team ha portato in testa la sua Boscoscuro con il nuovo record della pista tedesca per la classe di mezzo, 1:22.329 (il precedente record era di Somkiat Chantra, che aveva girato in 1:22.698, ndr), andando a precedere altri due piloti che hanno abbassato il precedente record, si tratta dei piloti Intact GP, Senna Agius (1:22.459) e Manuel Gonzalez (1:22.606).

Quarto tempo per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), con il #24 che ha preceduto Aron Canet (Fantic Racing), un Ayumu Sasaki (Rw Racing GP) finalmente nelle posizioni di vertice anche in Moto2 e Filip Salac (Boscoscuro Marc VDS Racing Team).

Chiudono la Top Ten Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team, il più veloce delle FP1, ndr) e i rookie del Team Aspar, David Alonso e Daniel Holgado.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Deniz Oncu (Red Bull Ajo), che ha avuto l’inconveniente di un insetto nel casco, il nostro Tony Arbolino su Boscoscuro del Pramac Racing, Ivan Ortolà (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Alonso Lopez (Boscoscuro Folladore SpeedRS Team).

A sorpresa il vincitore di Assen Diogo Moreira dovrà passare dalla Q1 avendo ottenuto solamente il 16esimo tempo. Stessa cosa dovrà fare il suo team-mate Adrian Huertas (iridato 2024 della Supersport, ndr), che ha chiuso 23esimo.

