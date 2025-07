MotoGP | GP Germania Day 1, Di Giannantonio: “Ho fatto un super giro, ma…”

GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota romano del VR46 Racing Team sfruttando anche la doppia gomma soft ha battuto il record della pista, che apparteneva a Jorge Martin, chiudendo davanti ai fratelli Marquez, con Alex secondo e Marc terzo.

A fine giornata si è detto soddisfatto, anche se vuole rimanere con i piedi per terra, visto che secondo il #49 della Ducati domani tutti gli altri “arriveranno”, anche grazie alla condivisione dei dati della “Rossa”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono molto contento, non era facile, ci siamo disturbati in pista – ha detto “Diggia” ai microfoni di Sky Sport – Siamo riusciti a fare un bel giro, non so se la soft è stata la scelta giusta perché il mio feeling non era fantastico a causa del chattering e avevo front lock in frenata, ma siamo riusciti comunque a fare un ottimo giro. Da Aragon non abbiamo toccato troppo la moto, abbiamo trovato una base buona sulla quale riesco a fare le mie cose sulla moto, acquisisco fiducia e costruisco. E’ la terza gara che non tocchiamo nulla, solo piccoli aggiornamenti e mi sto adattando sempre di più. E’ solo venerdì, ho fatto un super giro però piedi per terra e lavoriamo. Non mi piace espormi, sono sicuro che con tutti i dati che condividiamo, domani staremo tutti lì.”

