MotoGP | GP Germania, Domenicali analizza le difficoltà di Bagnaia [VIDEO]

GP Germania Ducati – Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Corse, ha commentato la gara difficile della quale è stato protagonista oggi Francesco Bagnaia. Dodicesimo al traguardo, il pilota piemontese non ha trovato scuse, ammettendo che non riesce a trovare il feeling con la moto e lamentando i soliti problemi al posteriore, peggiorati in condizioni di bagnato.

Dichiarazioni Claudio Domenicali su Francesco Bagnaia

“La parte di Pecco ci preoccupa sempre un po’, credo che anche i tifosi italiani vorrebbero vederlo più forte. Vediamo di capire mixando un po’ tutti i settaggi, e i ragazzi lo stanno facendo, se c’è qualcosa per Pecco per domani. Se avessi la soluzione avrei già dato un consiglio quindi il tema non è così semplice. Anche qui i ragazzi hanno portato un telaio nuovo per fargli provare delle sensazioni diverse, per cambiare degli elementi. Bisogna provare a fare dei cambiamenti finché non si trova una strada e da lì poi ripartire, ed è quello che i ragazzi del team stanno facendo. Quando prendi 20 secondi in una Sprint non hai fatto una bella gara. Qui però le condizioni sono diverse, alcune sensazioni sono simili, lui si è lamentato moltissimo di cose che sono di dimensioni troppo grandi. E’ come se ci fosse qualcosa di importante che non funziona e il distacco lo dimostra. Pecco è uno che ha vinto l’ultima gara sul bagnato che aveva fatto, quindi c’è qualcosa che non si sta incastrando. Forse, quando hai una base con cui hai confidenza e cambi poco da una gara all’altra e da una condizione all’altra, ti dà più fiducia in tutte le condizioni. Fare queste prove continue per cercare di trovare delle soluzioni diverse, non aiuta a prendere una confidenza”