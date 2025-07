MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bagnaia deluso: “Non riesco a essere competitivo, dobbiamo capire perché”

MotoGP Sprint Race Sachsenring – Dopo una giornata difficile conclusa con un deludente dodicesimo posto nella Sprint Race al Sachsenring, Francesco Bagnaia non nasconde la sua frustrazione. Il pilota della Ducati ha parlato con onestà delle difficoltà incontrate in pista, sottolineando la mancanza di grip al posteriore, uno scarso feeling con la moto e una generale assenza di fiducia, soprattutto sul bagnato. Nonostante gli sforzi del team e alcune modifiche radicali provate in ottica gara, la situazione non è migliorata. Una prestazione ben lontana dalle aspettative, che lascia aperti molti interrogativi e accende la voglia di riscatto.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia, Sprint Race Germania

“Purtroppo vado piano, non riesco ad essere competitivo e sono molto deluso e dispiaciuto da questa giornata. Non riesco ad andare, provo a fare delle cose che la moto non mi permette ed è un problema, ho guardato i dati di tutti, non riesco e devo capire perché. Non mi sento comodo, pochissimo grip dietro e dobbiamo lavorarci. Oggi abbiamo provato a fare una mossa grossa per la gara ma è andata peggio e domani andremo in un’altra direzione. Mi manca tanta confidenza negli ingressi, si vede un posteriore ballerino ed è strano perché entro più piano rispetto agli altri. Mi manca supporto sul dietro, oggi particolarmente sul bagnato. Sono molto deluso e dispiaciuto perché l’ultima gara che abbiamo fatto l’anno scorso sul bagnato l’ho vinta. E’ difficile da capire perché non capiamo il motivo, non riesco ad essere veloce, ho poco feeling sulla moto e quando c’è il bagnato questa cosa si amplifica. Mi rattrista questa cosa perché so di poter fare di più”