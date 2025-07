MotoGP | Morbidelli salta il GP di Germania

MotoGP Sachsenring Pertamina Enduro VR46 – A seguito del violento incidente del quale è stato protagonista Franco Morbidelli nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, il pilota del team Pertamina Enduro VR46 Racing, è stato dichiarato “Unfit” per una forte contusione alla clavicola sinistra. Franco tornerà in Italia domani per sottoporsi ad ulteriori accertamenti in vista della prossima gara che si disputerà a Brno, la prossima settimana.

Dopo una buona partenza, Morbidelli era in lotta per le posizioni di vertice ma durante il terzo giro, è caduto rovinosamente in curva 8. Dopo un primo check up al Centro Medico, è stato trasferito all’ospedale di Chemnitz dove è appunto stata diagnosticata la contusione.