MotoGP | Ufficiale: l’ultima gara della stagione si disputerà a Barcellona

GP Valencia Sostituito da Barcelloma – Ora è ufficiale, sarà Barcellona ad ospitare l’ultima gara della MotoGP 2024 che doveva disputarsi a Valencia.

Dopo la comunicazione dell’annullamento del Gran Premio della Comunitat Valenciana, annullamento dovuto alla tempesta DANA, che ha provocato 200 morti, decine e decine di feriti e molti dispersi si è deciso di rimanere in Spagna, al Montmelò.

La MotoGP ha fatto la richiesta alle autorità di correre a Barcellona perché era la scelta migliore possibile. La pista è l’opzione più semplice per i fan che stavano già pianificando di assistere al finale di stagione della MotoGP. La posizione e il circuito sono anche la scelta più efficiente, fornendo un’alternativa quasi senza soluzione di continuità per il personale e la logistica.

L’evento sarà organizzato dalla MotoGP che si è impegnata nella missione di avere un impatto positivo sulle persone, sul luogo e sul pianeta ovunque corrano. In questo caso, correre vicino alla Comunità Valenciana permetterà anche al paddock di metterlo in pratica in modo ancora più diretto.

Maggiori informazioni per i fan che desiderano partecipare per vedere la lotta per il titolo del 2024 saranno condivise il prima possibile, così come le varie iniziative che si terranno durante il fine settimana per sostenere i soccorsi per Valencia.

