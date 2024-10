MotoGP | Gp Valencia: il Ricardo Tormo, danneggiato dalla tempesta DANA

MotoGP 2024 GP Valencia – La tempesta “Dana” che ha colpito la Spagna e che ha causato numerosi danni e morti (si parla di più di 64 vittime e molti dispersi, ndr), ha colpito la Comunità Valenciana in modo particolarmente violento.

Il circuito Ricardo Tormo di Cheste ha visto le sue infrastrutture danneggiate dalla tempesta. A causa dei danni alla strada di accesso principale causati dallo straripamento di un fiume nelle vicinanze, il circuito è attualmente inaccessibile ai veicoli.

Horrific floods in Spain – this is the entrance road to Circuit Ricardo Tormo today pic.twitter.com/exB2BLLyNy

— Mat Oxley (@matoxley) October 30, 2024