MotoGP | Marc Marquez: “Se vuoi vincere devi avere la moto giusta”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez una volta lasciata la Honda per la Ducati (Gresini Racing) aveva un solo obiettivo, tornare ad essere competitivo per meritarsi la moto migliore del lotto, la Ducati ufficiale.

Il piano dell’otto volte iridato è perfettamente riuscito, in questa stagione è tornato protagonista dopo aver passato un periodo nero dopo la frattura dell’omero del braccio destro. Nel 2024 ha conquistato ad oggi tre vittorie (Aragon, Misano e Phillip Island) ed è terzo in Campionato.

La ciliegina sulla torta è stata però la promozione nel Team ufficiale Ducati, dove troverà Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Piano MotoGP 2024

“Il mio piano è già fatto. Quando sono arrivato da Gresini, avevo un piano. La priorità era capire se potevo tornare ad essere competitivo. Il piano era quello di avere l’opportunità di far parte di un team ufficiale, la migliore squadra e la migliore moto. Quella era la Ducati Lenovo. Ma avevo bisogno di mostrare velocità, perché vali quello che vale la tua ultima gara; non quello che hai ottenuto in passato.”

Dichiarazioni Marc Marquez Percezione Vittoria MotoGP 2024

“Al Motorland le sensazioni erano incredibili, l’avevo aspettata a lungo. Nel 2014 ho vinto dieci gare di fila, ma ora? Ero a solo una in due anni. Quindi i valori cambiano. Prima del mio incidente, vincere era normale, non era speciale; essere secondi significava perdere. Ma vincere non è normale, perché solo un pilota può vincere. Ha cambiato la mia percezione dello sport e delle corse.”

Dichiarazioni Marc Marquez Compagno di Squadra Bagnaia MotoGP 2025

“Volevo vincere e se vuoi vincere devi avere la moto giusta, solo per averne la possibilità. Poi, ovviamente, devi avere le palle per farlo. Lotterò con un compagno di squadra (Bagnaia) che è Campione del Mondo e che guida una Ducati da sei anni. Conosce tutti i segreti della moto.”

4.4/5 - (17 votes)