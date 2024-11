MotoGP | GP Malesia Gara, Espargarò: “Sono soddisfatto della mia performance “

MotoGP GP Malesia Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso il Gran Premio della Malesia in 13esima posizione.

Per Aleix Espargaró la gara lunga si è rivelata più complessa. Partendo dalle retrovie, le sue opportunità di rimonta sono state limitate sin dalle prime fasi della corsa e il pilota spagnolo ha chiuso in tredicesima posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Malesia Aprilia MotoGP 2024

“La gara è stata difficile; in realtà, il nostro fine settimana si era già complicato nelle qualifiche, dove non siamo riusciti a ottenere una posizione di partenza più vantaggiosa. Partire così indietro rende difficile la rimonta. Il caldo ha influito negativamente sulla performance della moto e sicuramente è un punto da migliorare in futuro.”

