MotoGP | Marc Marquez: “Sarebbe un grosso errore pensare al titolo, non vinco gare da due anni”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato in un evento organizzato da Estrella Galicia 0,0 a Madrid.

L’otto volte iridato, che il prossimo 20 gennaio sarà presentato insieme al fratello al Cocoricò di Riccione, ha parlato del suo debutto in Ducati nei test di Valencia e di quello che si aspetta.

Secondo l’ex pilota Honda sarebbe un grosso errore pensare al titolo, visto che sono due anni che non vince una gara (Misano 2021, ndr).

Dichiarazioni Marc Marquez Obiettivo Ducati MotoGP 2024

“Non vedo paura sulla griglia, sono uno di loro. Se vieni da titoli vinti, poteve anche essere, ma sono stato battuto da molti piloti. Imparo da tutti loro, devo reinventarmi per vedere cosa sanno fare meglio. Affronterò piloti che sono stati sulla stessa moto per molti anni e dovrebbero essere davanti. Ma il mio compito sarà quello di dare il 100%” – ha detto il corridore di Cervera in un evento organizzato da Estrella Galicia 0,0 a Madrid – “C’è illusione, ma non ci può essere impazienza; C’è voglia di andare, ma non si può andare con una benda sugli occhi. Non si può mettere il carro davanti ai buoi. Il mio obiettivo è fare del mio meglio. Se riesco ad arrivare primo, è meglio che secondo, ma normalmente, fin dall’inizio, non puoi scegliere di combattere contro i migliori. Devi creare quel momento.”

Dichiarazioni Marc Marquez Lotta Titolo MotoGP 2024

“Sarebbe un grosso errore pensare a un titolo, perché non vinco da due anni. Ci sono illusioni, ma non si vive di esse. Non posso affrontare una stagione pensando al titolo che arriva da dove vengo, tre anni in cui ho gareggiato in metà delle gare in calendario. Lasciare la Honda? Ho preso una decisione molto importante nella mia carriera per continuare a sentire quelle farfalle nello stomaco e divertirmi di nuovo. Sarò in grado di essere molto veloce su circuiti specifici, ma non so se sarò in grado di essere costante.”

Dichiarazioni Marc Marquez Futuro MotoGP 2025

“Sono stato molto supportato dal Team Gresini, mi hanno dato il mio tempo, non mi hanno mai spinto. Per il 2025, logicamente non ho nulla di discusso con nessuno, prima voglio provare di nuovo quel divertimento e poi valutare qual è l’opzione migliore. Più benzina c’è in pista, più opzioni si aprono.”

Dichiarazioni Marc Marquez Test Valencia Ducati MotoGP

“Il test di Valencia è stato buono. Ero nervoso, il sorriso di quella prima uscita era di tranquillità. Non importa quanto hai guadagnato e quanto esperienza hai, ci sono preoccupazioni prima di provare un nuovo progetto. Ho già una lista di persone che lavorano in Malesia. Non vedo l’ora di arrivare su circuiti difficili per me, come la Malesia e il Qatar, è lì che vedrò i lati positivi della moto.”

