MotoGP | Il Team VR46 di Valentino Rossi sarà presentato il 24 gennaio

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Appuntamento fissato per il 24 gennaio a Riccione (Italia), quando il Pertamina Enduro VR46 Racing Team darà ufficialmente il via alla stagione 2024 di MotoGP, l’undicesima del Team nel Motomondiale.

Una nuova sinergia, quella tra il colosso indonesiano dei lubrificanti e il Team Tavullia, che verrà suggellata, alla presenza dell’intero management, proprio sul palco del Palariccione – Palazzo dei Congressi.

Dalle ore 15.00, infatti, in diretta anche sul canale Youtube del Team e su tutte le altre piattaforme social, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sveleranno FLUO STREAM e i colori della Ducati Desmosedici GP per il prossimo Campionato (prima gara in Qatar il 10 marzo).

