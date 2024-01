MotoGP | Presentazione Team Gresini 2024, “Il mio castello, le mie regole…”

MotoGP Presentazione Gresini Racing 2024 – A 10 giorni dalla presentazione il Team Gresini ha postato sui social una locandina stile cinema.

Protagonisti la Team Owner Nadia Padovani, con accanto Marc Marquez e Alex Marquez. Titolo “Il Discorso dei Re”, sottotitolo “basato su un’incredibile storia vera”.

In risposta ad un utente che chiedeva se nella squadra ci fosse un trattamento alla pari, il Team ha risposto: “kings, is plural”, togliendo ogni dubbio.

La presentazione avverrà il 20 gennaio al Cocoricò di Riccione a partire dalle ore 18:30 e sarà solo su “invito”, ma la buona notizia è che potrete seguirlo in diretta, come al cinema!

My Castle, My rules…

10 days to go! #Facciamouncinema pic.twitter.com/8NdWsSbVeM

— Gresini Racing (@GresiniRacing) January 10, 2024