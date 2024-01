MotoGP | Alex Rins cerca il nome per la nuova moto

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins è passato dalla Honda del Team LCR alla Yamaha Factory ed ha cambiato anche la moto con cui si allena.

Quando era in Suzuki aveva una Suzuki GSX-R 1000 R chiamata “Susi”, quando è passato in Honda aveva una CBR 1000 RR-R SP chiamata “Ramhonda” ed ora ha chiesto ai suoi fans un suggerimento per la Yamaha R1 con cui si allena.

Per suggerire il nome basta andare sui profili social del pilota di Barcellona e commentare sotto alla sua foto. Il primo appuntamento 2024 con la MotoGP è invece fissato per il 5 febbraio, quando la Yamaha presenterà il Team Factory.

Nei tre giorni successivi tutti i piloti della Top Class saranno in pista al SIC, Sepang International Circuit per il primo test pre-season (date test MotoGP 2024).

Looking for a name for the new bike! After Susie and Ramhonda we new fresh ideas 😬Leave your suggestions here ⬇️

Le buscamos un nombre a la nueva moto! Después de Susi y Ramhonda necesitamos nuevas ideas 😬 Deja tu propuesta aquí ⬇️

📸: @plamdur pic.twitter.com/Xi9J5dvEGf

— Alex Rins (@Rins42) January 10, 2024