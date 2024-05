MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “Novità aerodinamiche dopo test Mugello”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo dopo l’incoraggiante gara di Le Mans e il test del Mugello, punta riportare la Yamaha in posizioni più consone al suo blasone.

In Francia un diverso setting lo aveva avvicinato alla concorrenza, mentre al Montmelò di Barcellona scenderà un pista con una nuova configurazione aerodinamica provata nei recenti test privati del Mugello.

A Barcellona vanta una vittoria nel 2018 nella classe Moto2, seguita da un secondo posto nella classe regina nel 2019 e due vittorie in MotoGP nel 2020 e 2022.

Ricordiamo che così come la Honda, anche la casa dei Tre Diapason usufruisce delle concessioni in classe “D”. e questo dovrebbe aiutare la casa di Iwata a recuperare terreno sulla concorrenza.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Dopo i test privati ​​del Mugello abbiamo optato per una versione aerodinamica che proveremo questo fine settimana. Sono interessato a vedere come sarà. Sicuramente faremo del nostro meglio, come sempre. È un GP sponsorizzato da Monster Energy, quindi la squadra è pienamente motivata. Anche Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti: qui ho corso delle gare davvero belle, soprattutto nel 2022. Abbiamo fatto un passo avanti con l’assetto a Le Mans, quindi vediamo se riusciamo a ottenere dei buoni risultati questo fine settimana.”

