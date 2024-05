MotoGP | GP Barcellona, Bastianini: “Arrivo al Montmeló sereno e fiducioso”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini non ha bei ricordi della scorsa edizione del Gran Premio di Catalogna, ma resta comunque ottimista.

Lo scorso anno fece “strike” in partenza, coinvolgendo anche gli incolpevoli Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, fortunatamente tutti illesi.

A pagarne le conseguenze fu proprio la “Bestia”, che fu costretto a saltare tre gare. Quest’anno punta a lottare per le prime posizioni, ecco cosa ha detto il #23 della Ducati.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Purtroppo, non ho dei bei ricordi di Barcellona dello scorso anno, visto l’incidente avuto in gara che mi ha poi costretto a saltare altri tre GP. Nonostante ciò, arrivo al Montmeló sereno e fiducioso: gara dopo gara riesco ad essere più veloce e sto migliorando costantemente. Abbiamo una buona base dalla quale partire per impostare il lavoro del fine settimana e l’obiettivo è quello di continuare a lottare per le prime posizioni.”

