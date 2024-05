MotoGP | GP Barcellona, Rins: “Gara di casa emozionante”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha utilizzato il test privato del Mugello per fare un reset per trovare un solido setting di base e per valutare nuovi elementi sulla sua Yamaha YZR-M1.

Nella gara di casa al Montmelò di Barcellona proverà a sfruttare al meglio le novità aerodinamiche testate sulla pista toscana.

Rins, nativo di Barcellona, è salito sul podio della classe regina catalana nel 2020 con un terzo posto, suo miglior risultato in MotoGP su questa pista. Ha ottenuto anche due secondi posti in Moto2 nel 2015 e 2016, e un secondo posto in Moto3 nel 2013.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Questo è il primo GP Monster Energy della stagione ed è anche il mio GP di casa, quindi sicuramente aggiunge un po’ di emozioni. Abbiamo lavorato duro cercando di sfruttare al massimo il tempo extra in pista che ci è stato concesso dai test privati ​​del Mugello. Questo fine settimana avremo a disposizione un nuovo pacchetto aerodinamico, la versione che mi è piaciuta. Quindi, tutto sommato, non vedo l’ora di iniziare a girare al Montmeló.”

