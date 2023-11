MotoGP | Novità sulle concessioni per la stagione 2024

Regolamenti Concessioni MotoGP 2024 – La Grand Prix Commission, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Jorge Viegas (Presidente FIM), Hervé Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), alla presenza di Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Webb (IRTA, in qualità di Segretario della riunione), Corrado Cecchinelli (Director of Technology), Paul Duparc (FIM), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (FIM CTI Technical Manager) in un incontro tenutosi a Valencia il 23 novembre 2023 hanno definito quanto segue:

2.4.1. Sistema di Concessioni in MotoGP – In vigore da subito

2.4.2 Aggiornamento al Sistema di Concessioni in MotoGP

È stato aggiornato il Sistema di Concessioni della classe MotoGP, all’unanimità con la MSMA. Tutte le Case si sono messe d’accordo per il bene del Campionato.

Le concessioni saranno calcolate in due finestre. La prima va dal primo Gran Premio della stagione all’ultimo. La seconda va dal primo evento post ‘summer test ban‘ fino all’ultimo prima del via della proibizione prevista dalla ‘summer test ban‘ della stagione successiva.

Le Case saranno classificate in quattro fasce: A, B, C o D a seconda della percentuale del massimo possibile di punti accumulato in ogni finestra.

Questo definisce il numero di test possibili e dei piloti che possono prendervi parte, come anche le presenze in qualità di wildcard, il numero e le specifiche dei motori e i congelamenti, oltre agli aggiornamenti aerodinamici e il numero di gomme impiegato nei test.

Trovate di seguito tutti i dettagli del nuovo sistema.

Effetto Immediato

La quantità di pneumatici per i test sarà ridotta/aumentata in base al loro rank, a meno che il produttore non abbia già utilizzato più pneumatici rispetto al numero ridotto.

I test privati, con o senza piloti contrattuali, sono consentiti su qualsiasi circuito GP o su tre circuiti nominati dal produttore per il resto della stagione.

L’ammontare di wild card può essere aumentato o ridotto, compresa l’annullamento di eventuali wild card precedentemente approvate dopo il divieto di test.

Gli aggiornamenti aerodinamici saranno ridotti/aumentati in base al loro rank, a meno che il produttore non abbia già utilizzato più specifiche aerodinamiche rispetto a quelle ridotte.

Se si passa da Rank C a D, l’ammontare di motori consentiti sarà aumentato, sarà consentita una specifica motore libera, e sarà consentito un ulteriore aggiornamento aerodinamico se un’iterazione precedente viene scartata.

5/5 - (2 votes)