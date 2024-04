MotoGP | GP Austin, Quartararo: “Voglio riportare la Yamaha alla vittoria”

GP Austin MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo arriva ad Austin dopo aver prolungato il contratto con la Yamaha.

L’iridato 2021 della MotoGP ha “sposato” la causa giapponese non solo per i tanti soldi (si parla di 12 milioni di euro a stagione per due stagioni, ndr) ma anche perchè la casa di Iwata ha dimostrato di lavorare sodo per tornare competitiva.

Non solo ingaggi di tecnici di valore dalla Ducati (su tutti Massimo Bartolini, ex braccio destro di Gigi Dall’Igna, ndr) ma anche un metodo di lavoro stravolto per tornare competitivi.

Ricordiamo che così come la Honda, anche la casa dei Tre Diapason usufruisce delle concessioni in classe “D”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Austin MotoGP 2024

“Arriviamo ad Austin con del lavoro da fare. Abbiamo perso l’opportunità di provare a Portimao, quindi dobbiamo lavorare duro questo fine settimana. Sono felice di aver annunciato la mia permanenza in Yamaha. Penso che questo aiuterà noi, sia me che la squadra, perché abbiamo espresso chiaramente le nostre intenzioni. Voglio riportare la Yamaha alla vittoria e loro sono motivati a sviluppare la moto. Quindi ora possiamo concentrarci completamente sul lavoro che dobbiamo fare per arrivare a quel punto.”

