MotoGP | GP Austin, Bastianini: “Mi aspetto un GP molto combattuto”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini torna a correre ad Austin dopo aver saltato l’edizione 2023 a causa di un infortunio.

Il pilota della Ducati aveva vinto l’edizione 2022 quando in sella alla Ducati Gresini tagliò il traguardo davanti ad Alex Rins e Jack Miller.

Reduce dal podio di Portimao, la “Bestia” punta a far bene anche al COTA, gara che precede la tappa europea di Jerez, in programma dal 26 al 28 aprile.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Austin MotoGP 2024

“Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno non avevo potuto correre a causa dell’infortunio alla spalla. Il COTA è una pista che mi piace molto e dove ho dei bei ricordi del 2022, quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGP, la mia preferita di quell’anno. Dopo l’ultimo fine settimana in Portogallo, arrivo ad Austin motivato e fiducioso. Mi aspetto un GP molto combattuto, ma siamo pronti: arriviamo con un buon setup di base e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per poter migliorare; perciò, puntiamo ad essere di nuovo tra i protagonisti del fine settimana.”

