MotoGP | Faubel su Aldeguer: “Ducati ci ha detto di stare tranquilli”

Ducati MotoGP – Hector Faubel, manager di Fermin Aldeguer, ha spiegato la situazione del suo assistito, che lo scorso marzo ha firmato un contratto con la Ducati per correre in MotoGP.

L’attuale pilota del Team SpeedUp ha firmato un contratto biennale con la casa di Borgo Panigale e guiderà una Ducati Desmosedici GP per i prossimi due anni, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori due.

Al momento non è chiaro però con quale Team lo farà, visto che Pramac è ancora in bilico tra la conferma con la “Rossa” a due ruote e la Yamaha, che gli fornirebbe due YZR-M1 Factory. Nel caso in cui non venga “promosso”, si parla di penali da pagare al pilota.

Dichiarazioni Hector Faubel su Fermin Aldeguer Ducati 2025

“Fermin si sente pronto per salire di categoria, ha molta fiducia. Abbiamo firmato un contratto 2+2. Abbiamo sicuramente due anni e altri due condizionati agli obiettivi e a mio parere, penso che siano abbastanza fattibili – ha detto Faubel così come riportato da Mundodeportivo.com – Per contratto, il primo anno potrà guidare una Desmosedici GP 24 o una GP 25, lo deciderà la Ducati. Il secondo anno correrà invece sicuramente con la GP 26. Non sappiamo ancora per quale squadra correrà, ma la Ducati ci ha detto di stare molto tranquilli. Ci hanno detto che hanno scommesso su di lui e che siamo della casa.”

Con otto moto in griglia, a partire dalla prossima stagione quelli di Borgo Panigale potrebbero perdere due prototipi se il team Pramac accettasse la proposta di Yamaha. A questo proposito e sulla possibilità che Aldeguer rimanga in Moto2, Faubel ha aggiunto: “Se Ducati decidesse di non far salire di categoria Fermin, il pilota riceverebbe un’indennità di 300.000 euro. È una bugia. Non posso dire la cifra, ma sarebbe molto più alta.”

