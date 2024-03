MotoGP | Ufficiale: Aldeguer nel 2025 in classe regina su una Ducati

Ducati MotoGP – Fermin Aldeguer, come anticipato qualche settimana fa, nel 2025 sarà un pilota Ducati.

Il pilota spagnolo, dopo aver sfiorato alla fine della scorsa stagione il passaggio in MotoGP, è stato ingaggiato con un contratto biennale dalla casa di Borgo Panigale e guiderà una Ducati Desmosedici GP per i prossimi due anni, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori due. .

Non è ancora chiarò con quale team avverrà il debutto, ma stando ai rumors, i primi due anni verrebbero disputati in sella alla Ducati Factory del Pramac Racing.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Ducati 2025

“Sono davvero felice di avere questa opportunità: grazie a Ducati realizzerò il sogno che sto inseguendo fin da quando sono piccolo. È arrivato il momento di compiere il grande salto e gareggiare con i migliori piloti al mondo e in più lo farò con la miglior moto in griglia. Desidero ringraziare Ducati e in particolare Gigi Dall’Igna per la fiducia che hanno avuto in me fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare. Ringrazio Luca Boscoscuro per tutto quello che abbiamo vissuto e per quello che ancora ci aspetta in quest’anno insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, il mio manager Héctor Faubel e tutti coloro che in un modo o nell’altro mi aiutato ad arrivare fin qui. Ora che so cosa mi riserva il futuro, è il momento di concentrarsi solamente su questa stagione dove mi aspetta una grande sfida in Moto2. Darò il massimo per lasciare questa categoria a testa alta con i migliori risultati possibili prima di affrontare la nuova avventura in MotoGP.”

