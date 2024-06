MotoGP | Dovizioso su Marc Marquez: “Sta facendo cose speciali”

MotoGP Ducati Factory Team – Andrea Dovizioso si è ritirato due anni fa dalla MotoGP ed ora si sta dedicando completamente al motocross.

Il “Dovi” che qualche settimana fa è stato vittima di una bruttissima caduta in allenamento, ha parlato dell’inizio di stagione di Marc Marquez, passato quest’anno dalla Honda alla Ducati (Gresini Racing).

Secondo il forlivese, che ha combattuto e a volte vinto contro lo spagnolo, le prestazioni dell’otto volte iridato sono sottovalutate. Ecco il suo pensiero.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Prestazioni Marc Marquez Ducati

“Marquez è incredibilmente forte sotto molti punti di vista, ed è stato molto difficile batterlo – ha detto Dovizioso a Relevo.com – Nel mio caso, per tre anni di fila ho gareggiato con lui ad alto livello. A un certo punto ho trovato la carta vincente per vincere una battaglia, ma non la guerra. Durante la stagione ha sempre finito per trovare soluzioni per arrivare primo. Penso che i fan non si rendano conto di quanto stia facendo bene. Fare un cambio di moto di questa portata, dove sia frenare che affrontare una curva è infinitamente diverso se lo si confronta con la Honda… Essere in grado di farlo in due test, ed essere rapidamente lassù nelle prime gare, onestamente non so se altri piloti sarebbero stati in grado di farlo. Penso che la gente sottovaluti questo aspetto. E’ vero che la Ducati è competitiva, quindi è normale che sia nelle prime posizioni, ma Marc è sensazionale. Ancora non lo vedo al 100%. Dal mio punto di vista deve ritrovare la sua tranquillità in frenata. Una volta raggiunto questo obiettivo, avrà un feeling totale con la moto per dare il massimo ogni volta che vorrà. Ha il talento e la mentalità vincente, e questo ti aiuta ad andare forte, anche se hai meno grip. Tuttavia, quando devi fare la curva è più complicato. Ecco perché vi sto dicendo che sta facendo cose speciali.”

