SBK | Addio classe 300, dal 2026 arriverà una nuova categoria

SBK – La classe 300 SSP, nata nel 2017, lascerà il posto ad una nuova categoria dal 2026. Il WorldSSP300 era nato con l’intenzione di fornire un contesto sostenibile e abbordabile per i talenti emergenti e per consentire loro di entrare a far parte del Campionato.

Uno degli obiettivi chiave di questa nuova iniziativa è quello di rendere più agevole il percorso di crescita dei piloti verso le categorie superiori, in particolare il Campionato del Mondo FIM Supersport (WorldSSP). Riducendo il gap tra la classe leggera e quella intermedia, l’obiettivo è dar vita a una transizione più fluida per i piloti, incentivando il loro sviluppo e preparandoli per le esigenze competitive delle categorie superiori.

Nata nel 2017, la classe WorldSSP300 ha rappresentato un contesto globale per i giovani talenti, permettendo loro di mettere in mostra le proprie capacità e di apprendere le difficoltà di una categoria di livello mondiale e di diventare velocemente un noto punto di ingresso per coloro che aspirano a essere piloti professionisti.

L’ultima stagione del WorldSSP300 andrà in scena nel 2025, dando ai team e ai costruttori notevole tempo sufficiente per prepararsi alla transizione verso la nuova categoria che scatterà nel 2026. Questo periodo garantirà un cambiamento fluido e ben coordinato, consentendo a tutti gli stakeholder di adattarsi ai nuovi regolamenti tecnici e sportivi.

Non si conoscono ancora le moto che prenderanno parte alla nuova classe, ma potrebbero essere moto come Aprilia RS660, Triumph Daytona 660, Kawasaki Ninja 650 e Yamaha R7.

4.2/5 - (5 votes)