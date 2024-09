MotoGP | Bagnaia sui fischi a Marquez: “Non accade solo in Italia”

Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024 – Pecco Bagnaia così come gli altri piloti presenti nella Press Conference del giovedì al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ha risposto a varie domande, una di queste erano sui fischi sotto al podio rivolti a Marc Marquez, fischi che lo stesso Bagnaia aveva provato a placare.

Secondo il tre volte iridato al contrario di quanto si pensi, i fischi non avvengono solo in Italia, ma anche al di fuori, anche se Loris Capirossi non è dello stesso parere (clicca qui per l’intervista all’ex pilota ed ora delegato Dorna per la Direzione Gara e facente parte della Safety Commission). Lo stesso pilota Ducati ha infatti sottolineato come fosse stato fischiato a Barcellona.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Fischi da Stadio Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Gli haters continueranno ad odiare, è una mancanza di rispetto, diamo il nostro massimo ed è qualcosa che non capisco. Ho letto che succede solo in Italia ma non è vero, è successo anche quando ho vinto a Barcellona. Quando sei là, sai che hai dato il massimo e le persone ti fischiano, è una mancanza di rispetto. Succede in tutti gli sport, sarebbe bello se il nostro sport fosse più pulito.”

Dichiarazioni Marc Marquez Fischi da Stadio MotoGP 2024

“I fans sostengono un pilota ma se fai il tifo per un pilota, te ne freghi degli altri ma non è una ragione per fischiare. Io non me ne sono accorto ma poi mi hanno mostrato un video, a me va bene, è qualcosa che possiamo bloccare come piloti. La reazione che ho avuto è stata quella che avete visto.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Fischi da Stadio Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Non è una situazione bella dal podio ascoltare queste cose, spero che nel futuro ci sia più chiarezza. Non è bello, spero che le cose cambino. Il rispetto per me è molto importante, il rispetto nei confronti di tutti i piloti.”

Dichiarazioni Jorge Martin Fischi da Stadio Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Noi diamo il 100%, la nostra vita è sempre in gioco, potremmo anche morire e bisogna rispettare.”

4/5 - (5 votes)