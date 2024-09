MotoGP | Bagnaia su scomparsa Luca Salvadori: “Abbiamo perso un amico, una grande persona”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano 2 – Pecco Bagnaia ha ricordato l’amico Luca Salvadori durante la press conference del giovedì del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il giovane pilota è tragicamente scomparso in seguito a un tragico incidente durante l’ultima tappa dell’International Road Racing Championship (IRRC) in Germania. Il pilota milanese, apprezzatissimo non sono come pilota e Youtuber, ma anche e soprattutto come persona, ha lasciato un grande vuoto.

I social anche a distanza di giorni dall’accaduto sono pieni di ricordi del “Sir” (così era soprannominato, ndr), questo a testimonianza di quanto il “pubblico” gli abbia voluto bene.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Scomparsa Luca Savadori

“Abbiamo perso un amico, una grande persona. Abbiamo cenato insieme, un ragazzo veramente gentile. Gli volevamo bene perché era divertente, appassionato di motori, una passione che gli faceva provare tutto. Questo mi ha dato la motivazione di seguirlo, ero con lui nei suoi video, lo seguivo nella sua passione. Era un ragazzo molto positivo e quando incontri un ragazzo così è bello perché ti dà molte vibrazioni positive, ci mancherà e cercherò di portare con me quello che ha fatto. Voglio portarlo con me sempre.”

