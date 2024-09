SBK | Gp Cremona, Bulega: “Considero questo un secondo Gran Premio di casa”

Superbike Italia Ducati – Reduce dalla doppietta nella domenica del weekend francese – caratterizzato anche dalla caduta in Race-1 ed un conseguente trauma alla spalla destra fortunatamente senza gravi conseguenze – Nicolò Bulega proverà ad allungare la striscia vincente.

Il pilota italiano è attualmente secondo nella classifica del Campionato del Mondo Superbike a 55 punti da Razgatlioglu (BMW) che dovrà saltare il round italiano per i postumi della brutta caduta durante le FP2 di Magny-Cours.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Italia Superbike 2024

“Arriviamo a Cremona dopo una domenica davvero importante a Magny-Cours e questo mi rende molto felice anche perché considero questo un secondo Gran Premio di casa. Vogliamo continuare sulla strada intrapresa negli ultimi due weekend quando il feeling è stato davvero buono. Mi dispiace molto che Toprak non possa partecipare a questo round. Non è mai facile attraversare periodi così difficili: in passato è successo anche a me. Spero che torni presto in pista. Il mio compito, però, è quello di dare il massimo e conquistare più punti possibile”.

