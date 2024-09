MotoGP | Capirossi: “I fischi a Marquez? Accade solo in Italia” [VIDEO]

MotoGP – Loris Capirossi non ha bisogno di presentazioni, è stato infatti uno dei principali protagonisti del Motomondiale dagli anni ’90.

Il pilota di Castel San Pietro Terme, nato il 4 aprile 1973, ha vinto tre titoli, iridati, due in 125cc nel 1990 e 1991 e uno in 250cc nel 1998.

Lo abbiamo intervistato al Salone dell’auto a Torino (intervista a cura del Direttore Lorenzo V. E. Bellini, ndr) con la Suzuki che ha presentato una speciale GSX-8R a lui dedicata e, inoltre, ci ha dato la sua opinione sul finale di stagione del Motomondiale.

Dichiarazioni Loris Capirossi Suzuki GSX-8R

“Sono davvero contento, è emozionante, il mio rapporto con la Suzuki è stato sempre molto forte. Sono contento di essere qui a Torino e vedere non solo la mia moto, ma anche quella di Kevin (Schwantz) , quella di Franco (Uncini) e Marco (Lucchinelli). Sono quattro moto tutte dedicate a dei Campioni e ci saranno solo cinque esemplari. Le cinque persone che si aggiudicheranno queste moto, avranno un pezzo veramente particolare. E’ una moto docile, con il manubrio alto, ma c’è anche la potenza per potersi divertire.”

Dichiarazioni Loris Capirossi 2/3 Campionato MotoGP 2024

“E’ senza dubbio un Campionato interessante, dominato dalla Ducati. Adesso la lotta è tra Martin e Pecco (Bagnaia), con quest’ultimo vincitore degli ultimi due Titoli. Punta al terzo, che sarebbe entusiasmante. C’è anche Marquez (Marc) che sta crescendo, Aprilia e KTM che stanno facendo abbastanza bene, mentre i giapponesi Honda e Yamaha stanno faticando. Penso comunque che sia un Campionato molto divertente, il format (Sprint Race oltre alla gara tradizionale, ndr) ci fa vedere gare bellissime.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Nuovo Regolamento MotoGP 2027

“La tecnologia va avanti, non si ferma mai, è per questo che abbiamo deciso di fare un piccolo passo indietro, diminuendo la cilindrata, utilizzando meno aerodinamica rispetto a quella di oggi, questo per cercare di ridurre un pò la potenza e la velocità di queste moto. Faremo un passo indietro, ma la tecnologia ci porterà nei prossimi anni ad essere di nuovo veloci.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Sicurezza MotoGP 2024

“La sicurezza è un qualcosa su cui lavoriamo sempre senza fermarci. Si può sempre fare di più, anche se adesso i circuiti sono molto sicuri. Si lavora poi sullo sviluppo dell’abbigliamento, però il livello raggiunto è veramente molto alto.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Futuri Campioni MotoGP 2024

“Il passo verso la MotoGP è sempre molto delicato. Il prossimo anno Ogura e Chantra (attuali piloti Moto2, ndr) faranno il salto. Secondo me ci sono nuovi piloti che stanno crescendo e che diventeranno futuri Campioni MotoGP.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Fischi da Stadio Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Questa cosa dei fischi (a Marc Marquez, ndr) accade solo in Italia, non accade nel resto del mondo. Non è una cosa bella, si può essere tifosi senza fischiare l’avversario. E’ una cosa brutta e non corretta che nel Motociclismo non si deve fare.”

