MotoGP | Jack Miller: “Honda avrà tre sviluppi di motore e noi nessuno? Strano”

MotoGP Test Valencia – Jack Miller ha provato a Valencia il prototipo della nuova KTM che correrà nella MotoGP 2024.

Il pilota australiano ha utilizzato una RC16 con carenatura camouflage per nascondere da occhi indiscreti le novità portate dalla casa austriaca in termini aerodinamici.

Parlando con la stampa, il #43 oltre a focalizzarsi sulle prestazioni della nuova moto, ha criticato il nuovo sistema di concessioni varato dalla MotoGP (clicca qui per saperne di più) che secondo Miller aiutano la Honda rispetto alla casa di Mattighofen.

Dichiarazioni Jack Miller Nuova KTM e Concessioni MotoGP 2024

“E’ andata bene nel complesso e mi sono divertito, peccato per il vento che ci ha messo un po’ in difficoltà, tuttavia siamo riusciti a provare alcune parti nuove e se sapevamo già che stavamo andando nella giusta direzione, l’abbiamo confermato. Ora abbiamo un piano di cose su cui concentrarci durante l’inverno. Abbiamo provato anche la nuova leva freno Brembo, che mi ha impressionato, e il freno a mano posteriore. Ho rischiato di fermarmi ai box perché pensavo fosse la frizione. Non ho ancora visto bene il nuovo sistema delle concessioni. Honda avrà tre step di sviluppo del motore e noi nessuno? E’ strano, dal momento che loro hanno vinto un GP e noi non ne abbiamo vinto nessuno (ha polemizzato l’australiano, ndr).”

4.5/5 - (2 votes)