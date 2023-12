MotoGP | Luca Marini, i motivi del passaggio alla Honda

MotoGP Repsol Honda – Il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati è stato l’argomento principe dei test di Valencia, ma c’è anche chi ha fatto la scelta opposta.

Stiamo parlando di Luca Marini, che rotto il cordone ombelicale che lo ha sempre legato al Team di suo fratello Valentino Rossi, ha deciso di fare il passaggio opposto, dalla Ducati (la moto migliore del lotto, ndr) alla Honda (sulla carta una delle peggiori della griglia, ndr).

In primis a portare il #10 in sella alla RC213V è stata la possibilità di avere una moto Factory, moto che non avrebbe avuto in Ducati. A sottolinearlo è stato lo stesso Marini, che ha preteso un contratto di due anni e che nel test del Ricardo Tormo è stato subito il miglior pilota della casa di Tokio.

In secondo luogo, come accennato sopra, era tanta la voglia di dimostrare di poter essere protagonista anche senza l’ingombrante nome del fratello, che lo ha accompagnato sin dalle prime apparizioni nel Motomondiale.

Da parte della Honda c’è stata la volontà di prendere un pilota a cui è riconosciuta oltre alla competitività, anche il ruolo di collaudatore. Da questo punto di vista è stato molto prezioso anche il parere della Kalex, telaista della Moto2 e produttore di telai per la Honda, che ha fatto sviluppare il telaio della classe intermedia con grande successo proprio da Marini.

Da segnalare che già da qualche tempo Marini aveva smesso di andare ad allenarsi in palestra con i preparatori della VR46, un altro modo per staccarsi dal cordone ombelicale del più blasonato fratello.

