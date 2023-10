MotoGP | Gp Indonesia, Marc Marquez: “Cercheremo di dare spettacolo”

GP Indonesia MotoGP 2023 Repsol Honda – Quello dell’Indonesia sarà il primo Gran Premio da separato in casa per Marc Marquez, che a fine stagione lascerà la Honda.

L’otto volte iridato è reduce dal primo podio della stagione, ottenuto proprio in casa della casa giapponese a Motegi e cercherà di dare il massimo da qui alla fine della stagione.

A breve dovrebbe essere ufficializzato il suo passaggio al Team Gresini dove guiderà una Ducati, ma mancano ancora sei gare al termine della sua avventura con la casa dall’ala dorata. Ecco cosa ha detto il #93 del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Indonesia MotoGP 2023

“Il nostro obiettivo per questa gara è esattamente lo stesso di tutta la stagione: uscire e fare del nostro meglio per finire il 2023 nel miglior modo possibile come squadra. L’Indonesia è sempre un paese incredibile da visitare, puoi davvero sentire la passione dei fan e mi piace sempre di più tornare qui. Sfortunatamente, l’anno scorso ho avuto un incidente nel Warm Up, quindi alla fine non ho potuto correre, ma ho guidato qui durante i test e durante le prove, quindi abbiamo un’idea di cosa aspettarci quest’anno. Cercheremo di fare un bello spettacolo questo fine settimana per godercelo davvero.”

