MotoGP | Dopo la frattura alla clavicola Bezzecchi ci prova, in viaggio per l’Indonesia

MotoGP Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ci prova e dopo la frattura della clavicola destra e la conseguente operazione, proverà ad essere in pista a Mandalika, teatro del GP dell’Indonesia.

Il #72 del Mooney VR46 Racing Team era stato vittima di una caduta in allenamento al Motor Ranch di Tavullia nel pomeriggio dello scorso sabato ed era finito sotto i ferri la mattina successiva.

Ricordiamo che il “Bez” è terzo in Campionato a 54 punti dal leader Pecco Bagnaia, ma con ancora 222 punti da assegnare tra Sprint Race e gare “lunghe” della domenica è ancora in gioco.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Operazione Clavicola preview GP Indonesia MotoGP 2023

“Sarà una vera corsa contro il tempo per tentare di essere in pista venerdì mattina a Mandalika. L’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’intervento, si è prospettata la possibilità di tentare di partecipare alla gara. Abbiamo aspettato 48 ore e dopo gli ultimi consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto prima della partenza, con il Team, abbiamo deciso di provare a raggiungere l’Indonesia per avere il fit to race. Non sarà facile, sarà un weekend in salita e davvero impegnativo, ma vorrei essere in pista e provarci. Un grazie davvero poi alla squadra, l’equipe medica, l’Academy e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi giorni, ho ricevuto tanti messaggi di affetto e supporto. Hanno sicuramente dato una carica in più.”

