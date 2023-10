MotoGP | Marc Marquez lascerà la Honda a fine stagione

MotoGP 2023 Repsol Honda – La notizia era nell’aria ed ora è ufficiale, Marc Marquez lascerà la Honda a fine 2023, con un anno di anticipo sulla fine del contratto.

L’otto volte iridato e la casa giapponese hanno trovato un accordo per chiudere in anticipo quella che è stato uno dei binomi più vincenti della MotoGP. Di seguito il comunicato della Honda.

Comunicato Honda separazione da Marc Marquez

Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP.

Con ancora un anno sul contratto quadriennale tra HRC e Marc Marquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi.

Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Marquez ha ottenuto la sua vittoria d’esordio nella classe regina in sella alla Honda RC213V al Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, nel 2013, diventando il più giovane vincitore della classe regina e sarebbe diventato il più giovane campione del mondo della classe regina alla fine di quell’anno. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime 10 gare consecutive, conquistando titoli anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota HRC con il Repsol Honda Team.

Entrambe le parti continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti round della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. La HRC augura il meglio a Marc Marquez per i suoi impegni futuri.

Futuro Ducati Marc Marquez

Il pilota di Cervera che compirà 31 anni il prossimo 17 febbraio, salirà in sella ad una Ducati GP 23 SAT del Team Gresini, una moto che pur non essendo Factory si è dimostrata vincente come dimostra Marco Bezzecchi, che alla sua seconda stagione in MotoGP è terzo in Campionato con una GP22. Ritroverà suo fratello Alex, con il quale ha già condiviso il box nel 2020.

