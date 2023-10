MotoGP | Gp Indonesia, Di Giannantonio: “Arriviamo in un buono stato di forma”

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio dopo i buoni risultati ottenuti in Giappone spera di potersi ripetere anche aMandalika, sede del Gran Premio dell’Indonesia.

L’italiano ha avuto qualche giorno in più per riposare e lavorare sulla spalla destra malconcia. Mandalika, Phillip Island e Buriram, saranno gli scenari dell’IndonesianGP, AustralianGP e ThailandGP. L’obiettivo è rientrare nella top15 in classifica generale per Diggia, lontana 11 lunghezze.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Indonesia MotoGP 2023

“Entriamo nella parte migliore del campionato, con tante gare ravvicinate e ci arriviamo anche in un buono stato di forma. Lo scorso anno è stato un buon weekend per noi e quindi non vedo l’ora di essere lì. Alla mia seconda gara lo scorso anno avevo conquistato la mia prima Q2, quindi c’è tanta voglia. Poi Australia e Thailandia sono due piste molto belle, specialmente la prima. Siamo pronti!”