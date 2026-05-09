Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: la Pole a Fernandez
Il migliore degli italiani è Bertelle in nona posizione
Moto3 GP Francia Qualifiche – Quarta Pole Position in carriera per Adrian Fernandez. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.044, precedendo Maximo Quiles (GFMOTO Gaviota Aspar Team) e Joel Kelso (GRYD- MLav Racing) che completano la prima fila.
Quarto tempo per Marco Morelli (GFMOTO Gaviota Aspar Team) a precedere David Munoz (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) e Vada Pratama (Honda Team Asia). Settima e ottava posizione per i piloti Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe.
Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) con la nona posizione. Chiude la TOP 10, Eddie O’Shea (GRYD- MLav Racing)
Caduta per Guido Pini che scatterà undicesimo mentre Nicola Carraro che non ha passato la Q1, partirà 22esimo.
Da segnalare il bizzarro episodio che ha visto coinvolto Jesus Rios: il team Rivacold Snipers si è dimenticato di togliere la termocoperta dalla gomma posteriore!
The tyre warmer was still ON for Jesus Rios 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/yy4OrXSumd
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026
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Moto3 Qualifica 2 Le Mans - GP Francia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:40.044
|2
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.184
|+0.140
|3
|66
|Joel Kelso
|Gryd - Mlav Racing
|1:40.204
|+0.160
|4
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.260
|+0.216
|5
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.280
|+0.236
|6
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:40.304
|+0.260
|7
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.341
|+0.297
|8
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.419
|+0.375
|9
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:40.527
|+0.483
|10
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:40.683
|+0.639
|11
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:40.756
|+0.712
|12
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:40.761
|+0.717
|13
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.875
|+0.831
|14
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.966
|+0.922
|15
|14
|Cormac Buchanan
|Code Motorsports
|1:41.013
|+0.969
|16
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:41.104
|+1.060
|17
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:41.145
|+1.101
|18
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:41.496
|+1.452
Le Mans - GP Francia - Risultati Qualifica 2
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