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Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: la Pole a Fernandez

Il migliore degli italiani è Bertelle in nona posizione

di Jessica Cortellazzi9 Maggio, 2026
Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: la Pole a Fernandez Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: la Pole a Fernandez

Moto3 GP Francia Qualifiche – Quarta Pole Position in carriera per Adrian Fernandez. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.044, precedendo Maximo Quiles (GFMOTO Gaviota Aspar Team) e Joel Kelso (GRYD- MLav Racing) che completano la prima fila.

Quarto tempo per Marco Morelli (GFMOTO Gaviota Aspar Team) a precedere David Munoz (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) e Vada Pratama (Honda Team Asia). Settima e ottava posizione per i piloti Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe.

Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) con la nona posizione. Chiude la TOP 10, Eddie O’Shea (GRYD- MLav Racing)

Caduta per Guido Pini che scatterà undicesimo mentre Nicola Carraro che non ha passato la Q1, partirà 22esimo.

Da segnalare il bizzarro episodio che ha visto coinvolto Jesus Rios: il team Rivacold Snipers si è dimenticato di togliere la termocoperta dalla gomma posteriore!

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Moto3 Qualifica 2 Le Mans - GP Francia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.044
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.184 +0.140
3 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing 1:40.204 +0.160
4 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.260 +0.216
5 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.280 +0.236
6 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:40.304 +0.260
7 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:40.341 +0.297
8 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.419 +0.375
9 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:40.527 +0.483
10 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:40.683 +0.639
11 94 Guido Pini Leopard Racing 1:40.756 +0.712
12 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:40.761 +0.717
13 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.875 +0.831
14 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:40.966 +0.922
15 14 Cormac Buchanan Code Motorsports 1:41.013 +0.969
16 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:41.104 +1.060
17 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:41.145 +1.101
18 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.496 +1.452

Le Mans - GP Francia - Risultati Qualifica 2

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