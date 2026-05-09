Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: la Pole a Fernandez

Moto3 GP Francia Qualifiche – Quarta Pole Position in carriera per Adrian Fernandez. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.044, precedendo Maximo Quiles (GFMOTO Gaviota Aspar Team) e Joel Kelso (GRYD- MLav Racing) che completano la prima fila.

Quarto tempo per Marco Morelli (GFMOTO Gaviota Aspar Team) a precedere David Munoz (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) e Vada Pratama (Honda Team Asia). Settima e ottava posizione per i piloti Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe.

Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) con la nona posizione. Chiude la TOP 10, Eddie O’Shea (GRYD- MLav Racing)

Caduta per Guido Pini che scatterà undicesimo mentre Nicola Carraro che non ha passato la Q1, partirà 22esimo.

Da segnalare il bizzarro episodio che ha visto coinvolto Jesus Rios: il team Rivacold Snipers si è dimenticato di togliere la termocoperta dalla gomma posteriore!

The tyre warmer was still ON for Jesus Rios 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/yy4OrXSumd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026

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