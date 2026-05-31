MotoGP | GP Mugello Gara, Marini: “Il contatto con Fernandez ha complicato tutto”

MotoGP GP Mugello Honda – Una gara compromessa da un contatto nelle prime fasi e chiusa lontano dalle posizioni che contano. Luca Marini lascia il Mugello con il rammarico per un tredicesimo posto che, a suo giudizio, non rispecchia il potenziale mostrato nei primi giri. Il pilota italiano stava infatti risalendo la classifica dopo un ottimo avvio, prima dell’episodio con Raul Fernandez che lo ha costretto a una lunga escursione nella ghiaia. Tra l’analisi della corsa, le prospettive per il futuro e uno sguardo al prossimo appuntamento di Balaton Park, Marini ha commentato così il suo weekend toscano.

Dichiarazioni Luca Marini GP Italia MotoGP MotoGP 2026

“Ho fatto una partenza incredibile e delle belle battaglie nel primo giro, ho guadagnato un sacco di posizioni, ero molto carico poi però nella tabella ho letto “Raul” dietro e ho detto: ‘Sta a vedere’ e infatti mi ha tirato nella ghiaia. Ha ricevuto una penalità a fine gara ma va bene, sono cose che possono succedere. Sono stato bravo a evitare di cadere dopo il contatto, però questo ha rovinato completamente la mia gara. Ero già attaccato a Moreira, tipo dodicesimo, son dovuto ripartire da dietro e ho finito la gomma davanti per venire su. Quando ho raggiunto Mir e Moreira ero completamente in difficoltà con la gomma davanti, non riuscivo a farla girare, mi si chiudeva sempre. Allora ho spinto di più con quella dietro e l’ho scaldata troppo, non avevo più armi. Speravo che qualcuno andasse largo ma nessuno ha sbagliato e alla fine sono rimasto lì ma ero veramente al limite. Grande peccato, weekend difficile dove non abbiamo raccolto niente con nessuno dei tre piloti anche se Moreira è andato veloce ieri ma non abbiamo concluso molto”

Dichiarazioni Luca Marini sul futuro

“Stiamo parlando è ancora presto, ci sarà tempo per delineare gli ultimi posti”

Dichiarazioni Luca Marini su aspettative per Balaton Park

“L’anno scorso siamo andati molto forte ma non sono sicuro che il nostro livello sia da Top 5, quest’anno ci sono molti più piloti e moto competitivi con un ottimo passo. Pista molto diversa da Barcellona e Mugello dove abbiamo sofferto. Venerdì si parte da zero, l’obiettivo è stare nei primi 10 perché semplifica tutto”

4.7/5 - (44 votes)