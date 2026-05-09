MotoGP | Gp Le Mans: Bagnaia in pole davanti a Marquez, Bezzecchi è terzo

MotoGP Qualifiche GP Francia Le Mans – Pecco Bagnaia si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Francia classe MotoGP, quinto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma sul circuito Bugatti di Le Mans.

Per il pilota piemontese della Ducati si tratta della 28esima pole in Top Class (ottenuta con il crono di 1:29.634), 35esima in carriera, 61esima prima fila in MotoGP. Il #63 della “Rossa” interrompe un digiuno di 196 giorni, l’ultima pole l’aveva conquistata a Sepang 2025.

Grandissima anche la prestazione del suo team-mate nel Ducati Lenovo Team Marc Marquez che dopo aver passato la Q1 con tanto di nuovo record della pista francese (1:29.288, il vecchio record apparteneva a Fabio Quartararo, 1’29.324 nel 2025, ndr), ha chiuso secondo seppure con una sola gomma a disposizione a soli 0.012s.

Ottimo terzo tempo per il leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, che in sella all’Aprilia RS-GP26 chiude la prima fila (22esima in Top Class).

In seconda fila troviamo il nostro Fabio Di Giannantonio su Ducati del VR46 Racing Team, Pedro Acosta con la KTM e un grande Fabio Quartararo, che passato dalla Q1 ha portato la Yamaha YZR-M1 in sesta posizione.

Miglior pilota Honda è Joan Mir, che chiude settimo e che condividerà la terza fila con Jorge Martin (Aprilia Factory) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team).

Quarta fila per Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato senza conseguenze, ndr), per l’idolo di casa Johann Zarco, che non è riuscito ad imporsi come nelle pre-qualifiche e Alex Rins, con la seconda Yamaha Factory.

Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini, KTM Tech3, che scivolato ad inizio sessione, ha chiuso quarto la Q1 grazie ad un ultimo tentativo e che quidi partirà 14esimo, dietro all’Aprilia Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e davanti ai connazionali Luca Marini (Honda HRC) 15esimo e Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), 16esimo.

L’italo-brasiliano condividerà la sesta fila con i rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Diogo Moreira (Honda LCR). Settima fila per Jack Miller (Yamaha Pramac), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Brad Binder (KTM Factory). Ottava fila per Jonas Folger che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3.

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