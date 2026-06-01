Moto2 | GP Mugello, Vietti: “Questo secondo posto è come una vittoria”

Celestino Vietti è stato autore di una bellissima rimonta al Mugello, dove si è corsa la settima tappa del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team SpeedRS Team che partiva dalla 16esima casella, ha dapprima rimontato, poi ha commesso un errore dopo pochi giri cercando di sorpassare David Alonso e infine ha dato il tutto per tutto agguantando il secondo gradino del podio.

Dichiarazioni Celestino Vietti 2° posto Gara GP Italia Mugello Moto2 2026

“Che domenica. A volte si dice “è come una vittoria”, ma stavolta lo è davvero. Dopo l’errore di ieri non me l’aspettavo: questo podio è una delle gare più speciali e più belle che abbia mai fatto. Sabato mattina abbiamo lavorato benissimo sul consumo gomme, cercando il limite e i dettagli. La caduta di ieri però ci ha fermati: le condizioni erano molto diverse rispetto al resto del weekend, faceva più caldo, ho gestito male il traffico, mi sono innervosito e ho sbagliato. Il ritmo però c’era. Ci siamo detti: fai il massimo e porta a casa il massimo. La pecca è stato l’errore quando ho provato a superare David Alonso: sono andato lungo e ho perso cinque‑sei posizioni che avevo appena guadagnato. Lì ho pensato: ‘Eccoci, la solita gara del Mugello: arrivo quinto o sesto e dico che senza l’errore avrei fatto podio’, invece ho visto che gli altri calavano e io restavo costante. Negli ultimi tre giri ho dato l’anima. È stato bellissimo. L’ultimo sorpasso è stato uno di quelli che ti godi davvero.”

Vietti ha poi analizzato il suo inizio di stagione: “Mi sono sempre detto di essere più costante, ma non l’ho mai fatto davvero. Quest’anno invece mi trovo benissimo con la moto: la guido naturale, mi aiuta anche nei momenti difficili a restare lucido e tutto è più sotto controllo. Quest’inverno abbiamo lavorato benissimo e sono partito con una base che mi piaceva davvero. È dalla prima gara che sono convinto del pacchetto e delle mie potenzialità. Ieri ero arrabbiato perché mi sono tolto la possibilità di lottare per la vittoria: sapevo che potevo giocarmela con Manu. Ma la consapevolezza ti fa ragionare più lucidamente.”

Futuro in Moto2 o MotoGP per Vietti?

“Sono tanti anni che faccio la Moto2: mi sarebbe piaciuto vincere prima e salire prima. Ora credo sia il momento di essere veloci ogni weekend e, quando arriverà l’occasione, provarci. Le opportunità passano una volta sola. Poi, certo, sarebbe bello andare via con la ciliegina sulla torta. Non so niente, davvero. Non lo dico per evitare rumors: non ho avuto accenni di nulla. Io so solo che devo andare più forte possibile. Ci vorranno ancora un po’ di gare.”

Vietti ha poi elogiato il Team Owner Luca Boscoscuro: “La cosa bella di Luca è che se devi essere ripreso, te lo dice. Ma quando c’è da motivarti, è il primo a crederci. Ho incontrato poche persone con la sua voglia di vincere. Quando il capo progetto è così, ti dà uno stimolo enorme: tutta la squadra vuole fare il massimo.”

Infine la dedica per il podio: “Quest’anno è venuto mio fratello con me e mi sta dando una grande mano. Oggi c’erano anche mio papà e mia mamma: era la prima gara dell’anno in cui venivano, e mio papà mancava da un po’. Vederlo con le lacrime è stato bellissimo. La dedica è per loro, per chi ci crede sempre, per tutta la VR e per Carlo che mi sta aiutando tantissimo.”

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