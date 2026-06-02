MotoGP | Iker Lecuona sostituirà Alex Marquez in Ungheria

Sarà Iker Lecuona, rider Ducati Superbike, a sostituire Alex Marquez nel Gran Premio d’Ungheria in programma il prossimo weekend al Balaton Park.

Alex Marquez dopo il terribile incidente di Barcellona è ancora in fase di riabilitazione e sarà costretto a saltare anche la tappa ungherese della MotoGP.

La scelta è caduta su Lecuona, pilota Ducati e con esperienza in MotoGP, categoria dove ha corso dal 2020 al 2021 in sella alla KTM (miglior risultato un sesto posto in Austria, ndr) .

Successivamente è passato in Superbike dove ha corso per la Honda dal 2022 al 2025 e in questa stagione ha esordito nel Team ufficiale Ducati al fianco del dominatore di questa prima parte di Campionato, Nicolò Bulega.

Il ritorno in MotoGP, seppur temporaneo, è per lui anche un’occasione importante. Dopo l’esperienza con KTM, conclusa senza risultati eclatanti ma con diversi segnali di crescita, Lecuona ha trovato in Superbike un ambiente dove esprimersi al meglio. Il passaggio in Ducati nel 2026, accanto a un talento come Nicolò Bulega, lo ha ulteriormente valorizzato, permettendogli di lavorare con una struttura di altissimo livello e di affinare il suo stile di guida. Portare questa esperienza nel box Gresini potrebbe rivelarsi un valore aggiunto.

1/5 - (1 vote)