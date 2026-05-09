Moto2 | Gp Le Mans: Guevara centra la pole, in prima fila Holgado e Salac

Moto2 GP Francia Qualifiche – Izan Guevara ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Francia classe Moto2, quinto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma sul circuito di Le Mans.

Il pilota del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 in sella alla Boscoscuro ha fatto registrare il crono di 1:33.910, nuovo record della pista francese per la classe di mezzo. In prima fila con lo spagnolo Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team).

Seconda fila per Barry Baltus (REDS Fantic Racing, caduto a fine sessione e portato via in barella anche se la scivolata non era apparsa cruenta, ndr), Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e per Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team).

David Alonso in sella alla Kalex del CFMOTO Inde Aspar Team dopo essere passato dalla Q1, ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e il nostro Celestino Vietti (nono con la Boscoscuro del Folladore SpeedRS Team).

Più indietro gli altri italiani: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 16esimo, mentre il rookie Luca Lunetta (Folladore SpeedRS Team) non ha passato la Q1 e partirà 28esimo.

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