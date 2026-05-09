Moto2 | Gp Le Mans: Guevara centra la pole, in prima fila Holgado e Salac
Prima pole in Moto2 per il pilota Pramac Racing, terza fila per Celestino Vietti
Moto2 GP Francia Qualifiche – Izan Guevara ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Francia classe Moto2, quinto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma sul circuito di Le Mans.
Il pilota del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 in sella alla Boscoscuro ha fatto registrare il crono di 1:33.910, nuovo record della pista francese per la classe di mezzo. In prima fila con lo spagnolo Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team).
Seconda fila per Barry Baltus (REDS Fantic Racing, caduto a fine sessione e portato via in barella anche se la scivolata non era apparsa cruenta, ndr), Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e per Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team).
David Alonso in sella alla Kalex del CFMOTO Inde Aspar Team dopo essere passato dalla Q1, ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e il nostro Celestino Vietti (nono con la Boscoscuro del Folladore SpeedRS Team).
Più indietro gli altri italiani: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 16esimo, mentre il rookie Luca Lunetta (Folladore SpeedRS Team) non ha passato la Q1 e partirà 28esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Qualifica 2 Le Mans - GP Francia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.910
|2
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.996
|+0.086
|3
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.020
|+0.110
|4
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:34.076
|+0.166
|5
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.076
|+0.166
|6
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.090
|+0.180
|7
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:34.139
|+0.229
|8
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.145
|+0.235
|9
|13
|Celestino Vietti
|Folladore Speedrs Team
|1:34.146
|+0.236
|10
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.171
|+0.261
|11
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.193
|+0.283
|12
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.247
|+0.337
|13
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:34.248
|+0.338
|14
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:34.333
|+0.423
|15
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - El Motorista - Msi
|1:34.422
|+0.512
|16
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:34.468
|+0.558
|17
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:34.536
|+0.626
|18
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:34.575
|+0.665
Le Mans - GP Francia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login