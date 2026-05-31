MotoGP | GP Mugello: Trionfo di Bezzecchi, Bagnaia sul podio: gli highlights [VIDEO]

Trionfo azzurro al Mugello davanti a un pubblico in festa: Marco Bezzecchi conquista una splendida vittoria nel Gran Premio d’Italia, firmando una prestazione impeccabile e precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Il campione della Ducati ha dovuto stringere i denti fino all’ultima curva per difendere il terzo gradino del podio dagli attacchi di uno scatenato Ai Ogura, quarto al traguardo dopo una prestazione maiuscola. Alle loro spalle chiudono Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Settimo posto per Marc Marquez, al rientro dopo gli interventi alla spalla e al piede, autore di una prova solida per ritrovare ritmo e confidenza. Completano la top 10 Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Diogo Moreira.

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